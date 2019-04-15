Протистояння у Лівії: кількість жертв серед цивільного населення продовжує зростати [ Редактировать ]
Понад 120 людей загинули від початку боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Халіфи Хафтара. Майже 6 сотень дістали поранення. 13,5 тисяч осіб - залишили свої домівки.
Такі цифри наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Окрім локальних бойових дій, сторони почали обмінюватися авіа-ударами.
Нагадаємо, зараз у Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни - у столиці Триполі - розташований сформований за підтримки ООН "уряд національної єдності". Натомість, на сході, у місті Тобрук, засідає парламент. Влада у цій частині країни спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.
4 квітня армія Хафтара почала наступ на Тріполі. На міжнародні заклики припинити бойові дії - генерал не реагує.
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