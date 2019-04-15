Від початку боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Хафтара загинули понад 120 людей

Понад 120 людей загинули від початку боїв між урядовими військами Лівії та армією генерала Халіфи Хафтара. Майже 6 сотень дістали поранення. 13,5 тисяч осіб - залишили свої домівки.

Такі цифри наводить Всесвітня організація охорони здоров'я. Окрім локальних бойових дій, сторони почали обмінюватися авіа-ударами.

Нагадаємо, зараз у Лівії зберігається двовладдя. На Заході країни - у столиці Триполі - розташований сформований за підтримки ООН "уряд національної єдності". Натомість, на сході, у місті Тобрук, засідає парламент. Влада у цій частині країни спирається на "Лівійську національну армію" на чолі з Хафтаром.

4 квітня армія Хафтара почала наступ на Тріполі. На міжнародні заклики припинити бойові дії - генерал не реагує.