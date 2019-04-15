В Киеве ребенка едва не убило током [ Редактировать ]
В воскресенье, 14 апреля в Дарницком районе Киева обнаружили парня без сознания. Он лежал на железнодорожных путях, передает "Информатор".
Предварительно, 14-летний парень получил удар током, когда залез на грузовой вагон.
Сообщается, что все случилось на втором железнодорожном пути от улицы Алматинская. Там на отстое находились грузовые вагоны, которые ожидали сцепки с составом. Находясь на смене, он услышал сильный хлопок и увидел, как осыпаются искры с контактной сети. Подойдя к месту, где произошла вспышка, рабочий обнаружил парня.
К месту происшествия вызвали следственно-оперативную группу и медиков. Пострадавшего госпитализировали, на данный момент он находится в реанимации, о его состоянии информации нет.
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