Президент Украины Петр Порошенко отрицает возможность срыва второго тура выборов 21 апреля из-за недоукомлектования участковых избирательных комиссий (УИК).

Об этом Порошенко заявил в эфире одного из украинских телеканалов.

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По словам президента, в случае отсутствия кворума, членам окружных избирательных комиссий предоставлено право самим формировать необходимое количество членов УИК.

"В первом туре выборы были признаны образцовыми. Никогда Украина еще не проводила таких открытых и прозрачных выборов. Я подчеркиваю, что именно такими будут и выборы во втором туре. Мы предоставили возможность окружным избирательным комиссиям (ОИК) в случае недостаточности кворума, самым быстро совмещать необходимое количество членов УИК" , - сказал он.

Президент добавил, что сейчас также объявлено отбор членов комиссий за горячую линию.

"Сейчас объявили через горячую линию по волонтеров, чтобы работали и членами комиссий, и наблюдателями. Никто ни в одной области не сможет остановить или помешать избирательному процессу", - сообщил Порошенко.

Напомним, ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня ко второму туру президентских выборов 2019 года.

Также ранее мы писали о том, что в штабе Порошенко озвучили свои условия для проведения дебатов на НСК "Олимпийский" 19 апреля, а также Владимир Зеленский отказался от сдачи повторных анализов.