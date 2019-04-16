Вибори-2019: ЦВК просить допомоги українців [ Редактировать ]
Передвиборна мобілізація. ЦВК просить українців терміново допомогти.
Виявилося, що у виборчкомах катастрофічно бракує людей. Тридцять три територіальних виборчих Округи укомплектовані не повністю. Йдеться про Київ, Чернігівщину, Херсонщину, Харківщину, а також Сумську, Луганську, Кіровоградську, Закарпатську та Дніпропетровську Області.
Як повідомляють ЗМІ, проблема виникла через те, що деякі кандидати після першого туру не розрахувалися з членами ДВК за роботу, тож люди побоюються повторення ситуації.
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