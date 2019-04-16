Передвиборна мобілізація. ЦВК просить українців терміново допомогти.

Виявилося, що у виборчкомах катастрофічно бракує людей. Тридцять три територіальних виборчих Округи укомплектовані не повністю. Йдеться про Київ, Чернігівщину, Херсонщину, Харківщину, а також Сумську, Луганську, Кіровоградську, Закарпатську та Дніпропетровську Області.

Як повідомляють ЗМІ, проблема виникла через те, що деякі кандидати після першого туру не розрахувалися з членами ДВК за роботу, тож люди побоюються повторення ситуації.