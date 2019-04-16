Підозрюваних в організації теракту Надію Савченко та Володимира Рубан вночі звільнили з-під варти.

Сьогодні термін їхнього запобіжного заходу сплив, суд його не продовжив. За словами генпрокурора Юрія Луценка, звільнення з-під варти зовсім не означає зняття обвинувачення.

Нагадаю, обох фігурантів цієї справи затримали торік у березні. Савченко та Рубанові закидають підготовку масштабного теракту в урядовому кварталі столиці.