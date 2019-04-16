Надію Савченко та Володимира Рубан звільнили з-під варти [ Редактировать ]
Підозрюваних в організації теракту Надію Савченко та Володимира Рубан вночі звільнили з-під варти.
Сьогодні термін їхнього запобіжного заходу сплив, суд його не продовжив. За словами генпрокурора Юрія Луценка, звільнення з-під варти зовсім не означає зняття обвинувачення.
Нагадаю, обох фігурантів цієї справи затримали торік у березні. Савченко та Рубанові закидають підготовку масштабного теракту в урядовому кварталі столиці.
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