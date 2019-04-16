75 дітей шпиталізували у Черкасах через отруєння в одній із місцевих шкіл. Учні скаржилися на різкий головний біль і лоскіт у горлі. За попередньою інформацією, такі симптоми міг спричинити перцевий газ, який розприскали під час уроку у шкільному коридорі. Деталі у матеріалі моїх колег.

Ось так, терміново, проводили евакуацію школярів першої міської гімназії. 18 машин швидкої приїхали за лічені хвилини. Щойно учні почали скаржитись на першіння у горлі та запаморочення - керівники закладу набрали 102.

"Давно почалось? - Горло начало першить как только открыла дверь, чтоб посмотреть, что произошло, а потом дошла до шкафчика, перекрыла рот рукой, а потом думала что все будет нормально".:

Загалом у лікарню забрали 68 дітей. Тих, кому допомога медиків не знадобилася - викладачі відпустили додому. Максим розповідає - усе почалося на уроці перед великою перервою.

"Діти сиділи в класах, почули якийсь запах і почали кашляти. Ну і закінчився урок і пролунав, директор, у нас там є радіо - і каже, щоб ніхто не виходив", - говорить Максим, учень Черкаської гімназії №1.

Для батьків ця новина стала справжнім шоком. У Оксани в гімназії навчаються троє дітей. Каже, щойно дізналася про надзвичайну подію одразу прибігла за малечею.

"Звісно для батьків будь-яка новина яка несе загрозу здоров'ю і життю дітей - є шоком, звісно це був неприємний стрес, скажімо так", - говорить Оксана Стоколос, мати школярів.:

Масове отруєння учнів у Черкасах сталося не вперше. У травні минулого року подібне трапилося у восьмій школі. Тоді діти непритомніли прямо на лінійці. Майже сто школярів - опинилися у лікарні. Причини і досі невідомі.

Та сьогоднішнійшній випадок, заспокоюють медики - на минулорічний не схожий. Симптоматика у дітей геть інша.

"Симптоми просто газу сльозогінного, або перцового, але це діти - їх надо щоб всіх оглянув лікар в стаціонарі тому було прийняте рішення всіх везти на дообстеження. Більшість всього що 90-95 відсотків з них будуть відпущені першого ж дня", - говорить Ігор Фесун, керівник комунальної установи "Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф черкаської облради".

Версію про розпилення газу підтверджують і чотири порожні балончики, які знайшли у гардеробі гімназії. Ближче до вечора поліції вдалося з'ясувати хто це зробив.

"Учащієся цієї гімназії розпилили невідому речовину. Працівниками поліції були встановлені ці люди, вилучено декілька балончиків попередньо із газом, який має дратівну дію", - говорить Валерій Лютий, начальник ГУ НП в Черкаській області.

За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження. А от батькам постраждалих учнів медики радять хоча б до ранку залишити їх у лікарні - аби перестрахуватися.