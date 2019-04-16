У порту Одеси розвантажили партію американських броньованих машин "Хамер" [ Редактировать ]
Партію американських броньованих машин "Хамер" розвантажили в порту Одеси. Військова техніка надійшла від Сполучених Штатів і призначена для Збройних сил України. У посольстві США зазначили, що бюджет допомоги Україні з боку Пентагону щорік збільшується.
До кінця цього року очікують нового значного надходження американської техніки для потреб ЗСУ. Це вже не перша партія патрульних машин, їх застосовують у зоні проведення операції об'єднаних сил.
"Бойові «Hummer» - 35 машин. З них 20 броньованих, які підуть в бойові підрозділи і 15 машин медичного забезпечення. за останный час США надали нам допомогу на 400 млн доларів. Ми отримали протитанкові комплекси джавеліни, сучасні найкращи засоби радио звязку", - говорить Степан Полторак, міністр оборони Україні.
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