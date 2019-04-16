Мужчина устроил метание ножами по прохожим (видео) [ Редактировать ]
В Ужгороде хулиган с балкона бросал в прохожих различные предметы. Вниз, в основном, летели камни и ножи. Видео инцидента опубликовано на YouTube-канале "Перший".
Известно, что в доме в Ужгороде, видимо, был какой-то праздник. Мужчина в неадекватном состоянии устроил шоу на балконе. Сначала он громко кричал. Затем попытался вылезти на крышу, но передумал и спустился вниз.
С балкона на землю летели камни, а когда камни под руками закончились, молодой парень скрылся в квартире и вернулся с ножами, которые также начал бросать с балкона.
Успокоили неадекватного мужчину только сотрудники полиции, которые прибыли по вызову на место происшествия. Однако парень сопротивлялся и полицейским пришлось надеть на него наручники, а только после этого вывести из помещения.
Раньше сообщалось о том, что в результате столкновения двух кораблей пострадали люди.
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