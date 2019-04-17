На восстановление Нотр-Дама собрали 700 млн евро [ Редактировать ]
Общая сумма пожертвований французских бизнесменов и предприятий на реконструкцию Собора Парижской Богоматери превысила 700 млн долларов. Об этом сообщает Reuters.
"Мэр Парижа Анна Идальго заявила, что городской бюджет пожертвует 50 миллионов евро. Также гендиректор Apple Тим Кук пообещал на восстановление неуказанную сумму", - говорится в сообщении.
Также семья бизнесмена-миллиардера Бернара Арно и его группа компаний Louis Vuitton Moët Hennessy решили пожертвовать 200 млн евро, чтобы помочь отремонтировать Нотр-Дам.
Последние 28 млн долл. поступили от французских миллиардеров Марка Ладрейта (Marc Ladreit), Мартина (Martin) и Оливье Буиг (Olivier Bouygues) и финансовой группы Crédit Agricole. Практически столько же пожертвовала компания косметики L'Oreal.
Европейский Центральный банк заявил, что пожертвует 9 миллионов евро.
Ранее в Париже назвали причину пожара в соборе Парижской Богоматери. Также в сети было опубликовано видео пожара внутри храма. В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить собор.
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