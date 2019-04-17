Народного артиста России Александра Панкратова-Черного вывели из салона самолета из-за неадекватного поведения.

Соответствующее видео опубликовал очевидец инцидента на своей странице в Instagram.

Известно, что актер прошел на борт самолета сообщением Барнаул-Москва. Из-за просьбы принести ему "100 граммов водки, воду и салатик" Панкратова-Черного попросили покинуть самолет. Знаменитость это возмутило, и он обратился к пассажирам самолета, рассказав суть инцидента и спросив, кажется ли он им невменяемым.

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По словам актера, он попросил стюардессу в бизнес-классе принести ему "100 граммов водки, воду и салатик", после чего к нему подошел "мальчик и попросил покинуть самолет". Пассажиры выслушали актера и поаплодировали ему в конце.

Затем двое полицейских составили протокол на Панкратова-Черного и потребовали покинуть воздушное судно. Актер отметил, что считает ситуацию провокацией.

В это же время жена артиста Юлия Монахова сказала, что ее мужа ссадили с самолета из-за конфликта с бортпроводником.

"Совершенно незаслуженно, непонятно почему, ничего не могу понять", - отметила она.

Монахова также добавила, что после инцидента ее муж вылетел в Москву следующим рейсом.

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