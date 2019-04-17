Известный российский актер устроил дебош на борту самолета (видео) [ Редактировать ]
Народного артиста России Александра Панкратова-Черного вывели из салона самолета из-за неадекватного поведения.
Соответствующее видео опубликовал очевидец инцидента на своей странице в Instagram.
Известно, что актер прошел на борт самолета сообщением Барнаул-Москва. Из-за просьбы принести ему "100 граммов водки, воду и салатик" Панкратова-Черного попросили покинуть самолет. Знаменитость это возмутило, и он обратился к пассажирам самолета, рассказав суть инцидента и спросив, кажется ли он им невменяемым.
По словам актера, он попросил стюардессу в бизнес-классе принести ему "100 граммов водки, воду и салатик", после чего к нему подошел "мальчик и попросил покинуть самолет". Пассажиры выслушали актера и поаплодировали ему в конце.
Затем двое полицейских составили протокол на Панкратова-Черного и потребовали покинуть воздушное судно. Актер отметил, что считает ситуацию провокацией.
В это же время жена артиста Юлия Монахова сказала, что ее мужа ссадили с самолета из-за конфликта с бортпроводником.
"Совершенно незаслуженно, непонятно почему, ничего не могу понять", - отметила она.
Монахова также добавила, что после инцидента ее муж вылетел в Москву следующим рейсом.
Раньше сообщалось о том, что столичный ВУЗ оказался в центре скандала. А также Maruv разозлила поклонников признанием о России.
по теме
Кристина Орбакайте ужаснула поклонников внешним видом (фото)
Кристина Орбакайте напугала поклонников новым фото
Скелет в черном: Лобода ужаснула поклонников
Лобода в необычном образе шокировала поклонников
Rammstein "слили" в сеть отрывки новых хитов
Известная немецкая группа Rammstein опубликовала фрагменты двух новых песен
"Я тебя ждала": Ани Лорак со слезами на глазах обратилась к возлюбленному
Знаменитая певица Ани Лорак выпустила новый клип
Элтон Джон в инвалидной коляске шокировал поклонников
72-летний артист рассказал о своем беспомощном состоянии