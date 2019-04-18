Биткоин: курс криптовалюты снова упал [ Редактировать ]
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), после продолжительного роста, снова упал в цене.
Теперь за монету предлагают $5 214,80.
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum $165,905;
- Ripple $0,33435;
- Bitcoin Cash $308,72.
Ранее мы писали о том, что в Украине легализируют криптовалюту.
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