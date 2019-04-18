Греція слідом за Польщею вимагатиме від Берліна відшкодування збитків за німецьку окупацію.

Відповідну резолюцію ухвалив паламент країни. Далі звернення передадуть урядові для необхідних дипломатичних кроків. Збитки від окупації Греція оцінила у майже 279 мільярдів євро. Раніше, на початку квітня, відшкодування за часи окупації від Берліна зажадала й Варшава.