Штаби кандидатів у президенти домовилися щодо проведення дебатів на НСК "Олімпійський". Про це написав голова правління НСТУ Зураб Аласанія у своєму "Фейсбуці". Він, зокрема, повідомив, що концерти почнуться о 16, а власне дебати - о 19.

Трибуни ділять не вздовж, а упоперек, символіку партій не використовують, квитки поширюють порівну, кожен свої. Поки що штаби не визначилися, скільки питань ставитимуть одне одному кандидати та хто буде ведучим. Водночас Аласанія зауважив, що цей захід не є дебатами, і що "Суспільне" не братиме участі у його організації.

За словами керівника НСТУ, змістовні дебати мають відбутись у студії телекомпанії 19-го квітня в часовому проміжку від 20 до 21:00. Якщо не буде іншого рішення Центральної Виборчої Комісії, - підкреслив він.