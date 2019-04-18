Один український військовий поранений на Сході країни. Від початку доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Світлодарська.

Напередодні російські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю.

Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь потрапили українські позиції неподалік Миколаївки, Водяного, Пісків, Павлополя, Лебединського, Широкиного та Новоселівки Другої.

За інформацією розвідки, двох окупантів знищено, ще п'ятьох поранено.