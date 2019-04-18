Війна на Донбасі: бойовики поранили одного бійця [ Редактировать ]
Один український військовий поранений на Сході країни. Від початку доби ворог зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу Світлодарська.
Напередодні російські бойовики вісім разів порушили режим припинення вогню, при цьому двічі застосували заборонену Мінськими домовленостями зброю.
Ворог також обстрілював наших захисників з озброєння бойових машин піхоти, гранатометів, кулеметів і стрілецької зброї. Під вогонь потрапили українські позиції неподалік Миколаївки, Водяного, Пісків, Павлополя, Лебединського, Широкиного та Новоселівки Другої.
За інформацією розвідки, двох окупантів знищено, ще п'ятьох поранено.
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