Порошенко має знизити ціни на газ для населення - Віктор Медведчук [ Редактировать ]
Президент має вплинути на зниження тарифів на газ для населення. В цьому впевнений голова політради "Опозиційної платформи - За життя".
"Он глава государства и может поставить вопрос ребром перед правительством, чтобы они, как минимум, если сегодня не хотят снижать стоимость газа, то хотя бы остановили его рост. А вы знаете, что то, что сегодня обсуждается и дискутируется, оно ведет к тому, что с первого мая текущего года в соответствии с требованиями МВФ и соответственно принятым на основании этого требования, постановления Кабинетом Министров Гройсманом 867, цена должна повыситься на газ до 9850 грн с 1 мая, а с 1 января до 12 414 грн. И вот сегодня идет дискуссия между умными и не совсем о том, что сделать и вот президент Порошенко, если он хочет, а он должен это хотеть, потому что это в интересах наших граждан, должен поставить перед Кабинетом Министров вопрос о том, что такого повышения быть не должно", - говорить Віктор Медведчук, голова політради "Опозиційної платформи - За життя".
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