Попри рішення суду про протиправність дій слідчих - ДФС не поспішає повертати майно компанії "Арсенал Страхування". Об'єкти та документацію страховиків фіскальна служба вилучила ще у березні. Детальніше - розкаже Даніїл Снісар.

Безстрокова акція протесту під стінами Державної Фіскальної служби. День п'ятий. Представники більше десяти громадських організацій пікетують ДФС з вимогою виконати судові рішення. За ухвалою Шевченківського райсуду держорган зобов'язаний повернути майно, яке належить страховій компанії "Арсенал Страхування". Суд встановив, що слідчий ДФС - незаконно вилучив майно компанії.

"Народ возмущен действиями Фискальной служби, ее работой. Последняя капля - обыски "Арсенал Страхования", где людей держали в заложниках 34 часа", - говорить Олександр Соловей, заступник голови ГО "Народ проти корупції".

Активісти переконують - працівники ДФС спочатку завели сфабриковану кримінальну справу проти страховиків. Кілька разів намагалися у столичних судах отримати дозвіл на проведення обшуків у Страховій компанії. Втім, марно. Згодом слідчі Дфс свого все ж домоглися. Через "кишенькових" суддів Харківської області.

"Вимоги сформовані, перш за все, незаконним затриманням майна, яке вилучено під час обшуків 21 та 22 березня. Так як на сьогоднішній день вже є ухвала слідчого судді Шевченківського райсуду - про визнання бездіяльності слідчих, а також повернення того майна - майно на сьогоднішній день не повернуто", - говорить Іван Проданик, адвокат адвакатського об'єднання "Економічна безпека".

Активісти намагалися потрапити на прийом до керівництва ДФС, аби з'ясувати чому офіс великих платників податків не виконує рішення суду, незаконно тисне на бізнес, незаконно проводить розслідування щодо компанії "Арсенал Страхування". А також чому зазначені очевидні порушення досі залишаються поза увагою та відповідним реагуванням з боку керівництва ДФС. Та верхівка ДФС вперто уникає будь-якого контакту з громадскістю. На територію установи активістів не пускають. Підтримати страховиків приїхав Сергій Каплін. Нардеп наполягає на особистій зустрічі з керівництвом служби.

Зрештою, нардепу вдалося потрапити на розмову тет-а-тет до першого заступника голови ДФС Білана Сергія Васильовича. Держслужбовець погодився виконати вимоги страховиків та зобов'язався провести обтективне службове розслідування у ДФС. І проходження поліграфа усіх пречетних до незаконних дій у справі "Арсенал-страхування".

"На мою вимогу сьогодні буде розпочате росзлідування. І буде проведено ретельний аналіз, у тому числі використовуючи детектор брехні. Поліграф, всіх причетних до цього розслідування. Ми продовжимо уважно стежити за діяльністю ДФС у цьому конкретному випадку. Документи, які начебто фігурують у справі Арсенала і де начебто є відповідні порушення - будуть відповідно до рішень суду повернуті. Це відбудеться буквально завтра", - говорить Сергій Каплін, народний депутат, представник Федерації Профспілок України в Верховній раді.

"Вообще, этот вопрос мог решиться в первый же день. Но первый заместитеь начальника Фискальной Службы Белан Сергей Васильевич, как бы и услышал, и как бы не услышал нас. Мог бы уже в первый день дать поручение своим подчиненным, чтобы выполнили решение суда", - говорить Денис Шинкаренко, голова громадської організації "Стоп нелегал".

Тим часом, незаконними діями фіскалів продовжують займатися у Державному Бюро Рослідувань за відкритим детективами кримінальним провадженням. За виконанням рішення суду фіскалами слідкуватимуть і наші журнаісти.