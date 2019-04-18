Мільярди євро від Німеччини вимагають греки. Як репарації за злочини нацистів під час Другої Світової війни. чи готові німці платити - розкаже Тетяна Логунова.

Вперше про плани виставити німцям рахунок на сотні мільярдів грецький прем'єр Алексіс Ципрас повідомив ще чотири роки тому, під час своєї парламентської кампанії. Потім тема якось зникла з порядку денного, і ось напередодні чергових виборів, що відбудуться восени, про неї згадали знову. Парламент Греції ухвалил резолюцію, в якій доручив уряду домагатися від Німеччини репарацій. Суму ще кілька років тому підрахувала спеціальна комісія - 290 мільярдів євро.

"Ця вимога - наш історичний і моральний обов'язок. Ми вважаємо - для того, щоб побудувати краще майбутнє, необхідно закрити усі відкриті справи з минулого. Німеччина теж повинна це зрозуміти і зробити так само", - говорить Алексіс Ципрас, прем'єр-міністр Греції.

Прем'єра підтримала й опозиція.

"Базою, на основі якої Греції повинна вибудувати свою вимогу, має бути так званий окупаційний кредит. Саме цей момент не закритий юридично і може бути реалізованим політично", - говорить Кіріакос Міцотакіс, лідер опозиційної партії "Нова Демократія".

Кредит, про який згадав лідер опозиції, це величезна позика. Її національний банк Греції видав нацистській Німеччині під час Другої Світової - під тиском окупаційної влади. Крім позики, до суми репарацій греки зарахували збитки, завдані інфраструктурі країни і матеріальні компенсації людям, що постраждали від злочинів нацистів.

Коли і як саме Греція офіційно підніме питання репарацій, поки невідомо. Втім, в офіційному Берліні вже заявили - претензії безпідставні. Мовляв, усі репарації німці вже виплатили. І вважають це питання врегульованим і остаточно закритим.