Известный украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире одного из украинских телеканалов предупредил о возможном теракте во время проведения дебатов 19 апреля на НСК "Олимпийский" между двумя кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

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"Я в эти дни разговаривал со многими генералами и бывшими сотрудниками милиции. Мне звонил Николай Поддубный, генерал МВД и заявил, что это (проведение дебатов на НСК - ред.) смертельно опасно для жизни. Никто не может гарантировать безопасность кандидатов и людей на стадионе", - предостерег журналист.

Также Гордон рассказал о встрече с первым премьер-министром независимой Украины Витольдом Фокиным, во время которой у него возник вопрос, почему на стадионе будет две сцены, ведь одну из них можно взорвать.

Дмитрий Гордон также во время эфира обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой отказаться от дебатов. По его мнению, в них нет никакой необходимости.

"Эти дебаты ничего не дадут нации. Все равно, кто решил голосовать за вас или за Порошенко, уже это сделает", - заявил он.

Ранее мы публиковали материал, где дельно рассказываем, как дебаты в Украине должны проходить согласно букве закона.