ЦВК перенесла час початку дебатів між кандидатами у президенти у студії Суспільного.

Згідно з ухваленим напередодні рішенням, вони відбудуться з 21 до 22 години. Тож кандидати матимуть час, щоб устигнути доїхати у студію телеканалу після неофіційних дебатів на стадіоні "Олімпійський", що заплановані сьогодні з 19 до 20:00.

Чинний президент Петро Порошенко пообіцяв прийти і на Олімпійський, і на телебачення. Його конкурент Володимир Зеленський наразі збирається дебатувати лише на стадіоні.