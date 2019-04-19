ЦВК перенесла час дебатів між кандидатами у студії "Суспільного" [ Редактировать ]
ЦВК перенесла час початку дебатів між кандидатами у президенти у студії Суспільного.
Згідно з ухваленим напередодні рішенням, вони відбудуться з 21 до 22 години. Тож кандидати матимуть час, щоб устигнути доїхати у студію телеканалу після неофіційних дебатів на стадіоні "Олімпійський", що заплановані сьогодні з 19 до 20:00.
Чинний президент Петро Порошенко пообіцяв прийти і на Олімпійський, і на телебачення. Його конкурент Володимир Зеленський наразі збирається дебатувати лише на стадіоні.
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