В пятницу, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 ограничат движение транспорта вокруг НСК "Олимпийский". Движение будет организовано по прилегающим улицам.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины в Facebook.

В частности, ограничения будут действовать:

улице Большая Васильковская - от улицы Деловой до улицы Саксаганского;

улицы Деловая - от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;

улицы Василия Тютюнника - от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;

улицы Физкультуры - от улицы Антоновича до НСК "Олимпийский";

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улицы Сахарова - от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;

улицы Шота Руставели - от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;

улице Саксаганского от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;

улицы Эспланадная - от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;

улицы Рогнединскую - от улицы Шота Руставели до Эспланадной.

Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua

Ранее мы публиковали материал, где дельно рассказываем, как дебаты в Украине должны проходить согласно букве закона.