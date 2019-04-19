Дебаты на "Олимпийском": центр Киева перекроют [ Редактировать ]
В пятницу, 19 апреля, с 10:00 до 22:00 ограничат движение транспорта вокруг НСК "Олимпийский". Движение будет организовано по прилегающим улицам.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины в Facebook.
В частности, ограничения будут действовать:
- улице Большая Васильковская - от улицы Деловой до улицы Саксаганского;
- улицы Деловая - от улицы Большой Васильковской до улицы Василия Тютюнника;
- улицы Василия Тютюнника - от улицы Ивана Федорова до улицы Деловой;
- улицы Физкультуры - от улицы Антоновича до НСК "Олимпийский";
- улицы Сахарова - от улицы Антоновича до улицы Шота Руставели;
- улицы Шота Руставели - от улицы Жилянской до улицы Саксаганского;
- улице Саксаганского от улицы Эспланадной до улицы Большой Васильковской;
- улицы Эспланадная - от улицы Бассейной до улицы Саксаганского;
- улицы Рогнединскую - от улицы Шота Руставели до Эспланадной.
Фото: facebook.com/patrolpolice.gov.ua
Ранее мы публиковали материал, где дельно рассказываем, как дебаты в Украине должны проходить согласно букве закона.
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