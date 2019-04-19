Мэр Днепра Борис Филатов обвинил управляющего Днепровской епархией Православной церкви Украины Владыку Симеона во лжи в свой адрес и потребовал от церковного служителя опровержений. В противном случае городской голова намерен судиться с представителем духовенства. Речь идет о заявлении Владыки Симеона относительно якобы критических высказываний Филатова о Томосе. Соответствующее открытое обращение Борис Филатов разместил на своей странице в соцсети.

Городской голова также предполагает, что огульные обвинения управляющего Днепровской епархией могли стать результатом постороннего влияния.

"Неприятно удивлен Вашим заявлением о якобы моих критических высказываниях относительно Томоса об автокефалии Православной церкви Украины. В своем недавнем комментарии Вы, как управляющий Днепровской епархией, не привели ни одного примера или подтверждения, поддавшись вместо этого соблазну лжи. Очень жаль, что настолько пустое обвинение прозвучало во время Великого поста. Официально обращаюсь к Вам, чтобы получить хотя бы один подтвержденный факт моих якобы негативных высказываний относительно Томоса. Если территориальная громада не получит от Вас информацию, мы через суд будем требовать опровержения этой возмутительной клеветы. Если Вы действительно считаете себя пастырем, управляющим Днепровской епархией, имейте мужество представить эти доказательства или же признать свою ошибку", - сказано в обращении.

По словам градоначальника, оценку его работы должны давать не церковнослужители. Борис Филатов также выразил непонимание резкой смены отношения к нему Владыки Симеона, вспомнив его положительный настрой во время празднования пятой годовщины создания полка "Днепр-1".

"Хочу также напомнить, что еще позавчера на праздновании пятой годовщины создания полка "Днепр-1" именно Вы называли меня "нашим городским головой" и публично лезли с поцелуями. Не было ли это поцелуем Иуды?" - написал он.

Мэр Филатов также подчеркнул, что как городской голова он не имеет никакого влияния на существующие в Днепре конфессии.

"Я не буду идти на поводу у Вас или Ваших кукловодов. Город у нас единый. Здесь в уважении и взаимопонимании живут представители разных конфессий и национальностей. Всех жителей Днепра, всех, кто разделяет мирское и церковное, хочу заверить: наше духовное единство сильнее любых манипуляций", - добавил Филатов.