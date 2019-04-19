MONATIK презентовал заглавный сингл стадионного шоу "LOVE IT ритм" и самый масштабный клип в своей карьере на данный момент.

"Видео работа "LOVE IT ритм" - это история моего пути за десять лет жизни в Киеве, с первого шага до сегодняшнего дня. Я, порой, себя действительно чувствовал, как инопланетянин (герой на первых секундах клипа), который только переехал в столицу. Слишком отличалась эта планета от моей привычной жизни. И на этом пути, чего только не видал, что только не встречалось. И розовая мечта, муза, которая ведет и мотивирует петь, и лентяй, которого необходимо было победить в себе. Слишком яркие неординарные личности, которые восхищали, удивляли, разочаровывали и мотивировали", - сказал MONATIK .



Режиссер клипа Таню Муиньо к кастингу героев в новую видео-работу подошла, в свойственной себе манере, очень кропотливо и ответственно.

Одновременно с выходом видео-работы на всех цифровых площадках стартовал предзаказ третьего сольного альбома MONATIK - "LOVE IT ритм". Среди музыкальных критиков, получивших доступ к материалам из него, альбом уже назвали лучшим произведением за последнее десятилетие.

Ранее MONATIK в новом клипе превращает прошлое в будущее.