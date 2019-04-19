В четверг, 18 апреля, во Львове сорвался с высоты строитель. ЧП произошло на ул. Под Голоском, на новостройке ЖК "Aurum tower", сообщает "Сегодня".

"Мужчина упал с высоты 13 этажа при проведении строительных работ и скончался до приезда скорой помощи", – сообщает департамент гражданской защиты ЛОГА.

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Погибший - работник строительной компании, житель г. Черкассы, 1989 года рождения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее мы сообщали, что под Хмельницким женщина впала в кому после поездки в маршрутке, а также в метро мужчина упал прямо под поезд.