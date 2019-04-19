В Житомирской области задержан 32-летний мужчина, который подозревается в изнасиловании 3-летней девочки, сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

По его словам, 18 апреля в Житомирской области произошел новый ужасный случай против малолетних детей.

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"32-летний подонок, ранее судимый за кражи, совершил развратные действия в отношении 3-летнего ребенка. Он завел девочку в сарай в деревне, где издевался над ней, там их нашла мать", - отметил Аброськин.

Местные СМИ также сообщили, что подозреваемый уже задержан.

Раньше сообщалось о том американка совратила несовершеннолетних парней своих дочерей. А подростки изнасиловали ребенка-инвалида на камеру.