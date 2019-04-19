В пятницу, 19 апреля, в 19:00 на НСК "Олимпийский" пройдут дебаты кандидатов в президенты, Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Сейчас на стадионе идет подготовка к встрече. О том, что происходит на стадионе пишут "Українські Новини"

С 8 утра на месте уже находятся десятки полицейских. К 11-ти утра количество полицейских начало увеличиваться и достигло уже несколько сотен. Они охраняют не только вход на территорию стадиона, но и входы в метро. На входах стадиона уже установлены рамки металлоискателей.

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Вдоль улицы также выстроились полицейские. Автомобили полиции размещены по периметру всей территории стадиона.

Тем временем периодически тестируется звук, который слышно и за пределами стадиона. А к арене подъезжают большие грузовые автомобили.

Для охраны правопорядка в этот день задействуют около 10 тысяч полицейских.

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Тем временем, в городе уже начинается "хаос". Центральные улицы перекрыты, туда пускают только маршрутки. Куда лучше не ехать - смотрите здесь. Также напоминаем, что метро с 18:00 также изменит свой режим. Это коснется трех станций - "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец спорта".

В связи с перекрытием улиц, в городе и на въезде уже образовались многочисленные "пробки".

В центр везут автобусы с полицейскими.

Как сообщается на сайте "Олимпийского", вход на главную арену Украины для зрителей откроется в 16:00. С 17:00 продлится программа, а в 19:00 должны начаться дебаты между кандидатами на пост Президента Украины.

Нацполиция планирует тщательно проверять всех, кто придет на НСК "Олимпийский". Правоохранители будут изымать у людей предметы похожие на оружие, продукты питания, газовые баллончики, петарды, файеры. Также зрителей призывают не употреблять алкоголь, поскольку работники полиции не пустят на НСК "Олимпийский" людей в состоянии алкогольного опьянения.

За порядком на стадионе будут следить служащие Нацполиции, Нацгвардии и ГосЧС.

На территорию НСК не смогут попасть все желающие. Многие заведения столицы готовы принять гостей и транслировать для них дебаты онлайн. Также мы писали о том, где и когда можно смотреть дебаты в режиме онлайн.

Аккредитованые журналисты смогут попасть на территорию стадиона с 16:00 через вход "Западный 5" (со стороны станции метро "Олимпийская") по редакционным удостоверениям и паспортам.

Ранее мы публиковали материал, где дельно рассказываем, как дебаты в Украине должны проходить согласно букве закона.