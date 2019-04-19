Місія працює в Україні за підтримки країн ЄС та Сполучених Штатів Америки вже одинадцятий раз

Процес виборів президента в Україні розвивається стабільно та м'яко. Про це заявляють у міжнародній місії спостерігачів Енемо.

Місія працює в Україні за підтримки країн ЄС та Сполучених Штатів Америки вже одинадцятий раз. Попри зафіксовані несистемні порушення в Енемо віздначають, перший тур відбувся демократично. А от представники Європейського Союзу занепокоєні тим, що деякі кандидати, цитую, перетворюють передвиборчу агітацію на шоу.

"У цій передвиборчій кампанії ми жалкуємо про те, що немає дійсно серйозних дебатів, проведених між двома кандидатами. Для мене це є недостатньою повагою до виборців в Україні. Кандидати мають показати серйозні дебати, серйозну розмову для того, щоб продемонструвати, що дійсно виборці проінформовані про їх політику, про їх орієнтацію у передвиборній діяльності", - говорить Хюг Мінгареллі, голова представництва ЄС в Україні.