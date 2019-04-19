Олександр Лукашенко запевнив у безкомпромісній підтримці суверенітету Білорусі [ Редактировать ]
У питаннях суверенітету і безпеки в зовнішній і внутрішній політиці Білорусі - не було й не буде місця компромісам. Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко у п'ятницю в посланні білоруському народу і парламенту.
Нагадаю, в середу РФ вкотре передала Білорусі низку пропозицій щодо інтеграції в рамках Союзної держави.
Лукашенко ж ще півроку тому звинуватив Росію в тому, що під виглядом так званої "глибокої інтеграції" Москва намагається втягнути Білорусь до складу РФ.
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