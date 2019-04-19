Нарешті вони зустрілися! Петро Порошенко та Володимир Зеленський - прийшли на стадіон. Віддебатували цілу годину. Закінчили лише кілька хвилин тому.

Наскільки гарячими і змістовними були дебати? І якою є ситуація біля НСК "Олімпійський"? Чи все там спокійно? Та чи багато людей прийшло підтримати кандидатів? Усе це можемо дізнатися в нашого кореспондента - Олексій Пшемиський зараз на зв'язку зі студією нашої програми.

Можна без перебільшення сказати, що головна подія цього політичного сезону - дебати кандидатів в президенти - якраз завершилися. Зараз стадіон виконує гімн України, саме ним розпочались дебати. Виконанням гімну наразі завершуються. Дуже багато людей зібралися подивитися на дебати між президентом Порошенко та Володимиром Зеленським - їх було понад десять тисяч, хоча організатори дебатів говорили про більше ніж 60 тисяч.

Згідно сценарію проведення дебатів Петро Попрошенко та Володимир Зеленський мали виступати окремо з двох різних сцен, але на самому початку діючий президент вирішив прийти на сцену опонента.

Обидва кандидати робили промови, могли задавати дуже багато гострих питаннь, але дебати пройшли суворо за регламентом.

У багатьох були побоювання, щодо можливих провокацій, але усе пройшло надзвичайно спокійно. Єдине, що фанати обох претендентів іноді переривали виступи свої опонентів.

Зазначу, що безпрецедентна кількість правоохоронців охороняє НСК "Олімпійський". Тут є бійці Нацгвардії, поліцейські, бійці СБУ. Але на самому стадіоні все спокійно. Дебати закінчилися і ймовірно зараз кандидати спустяться до своїх фанатів, аби поспілкуватися.

А вже о 9.00 вечора заплановані офіційні дебати на "Суспільному". Це саме той формат теледебатів, що зафіксований у законі про вибори президента. Хоча вони й не обов'язкові для кандидатів, але до цих виборів вважалося, що перед другим туром пропускати такий формат - некоректно. Чи прийдуть кандидати на "Суспільне"? Побачимо вже скоро. А зараз можемо дізнатися в нашого кореспондента Даніїла Снісара, якою є ситуація біля суспільної телекомпанії.

Що відбувається біля телецентру? Та чи є там групи підтримки кандидатів, як на стадіоні?

Олексію, доброго вечора! Ситуація біля будівлі суспільного телебачення - напрочуд спокійна. Перед в'їздом на територію чергують поліцейські. Жодних груп підтримки від кандидатів тут немає. Натомість сотні працівників ЗМІ чекають на проведення офіційних теледебатів. Свою участь у них підтвердив Петро Порошенко.

Його штаб надав до Центрвиборчкому напередодні подання про зміну часу проведення дебатів на Суспільному. Аби президент встиг доїхати до студії зі стадіону. Нагадаю, за регламентом, дискусія між кандидатів триватиме 1 годину. Якщо ж один із учасників 2 туру виборів не з'явиться у студії, весь відведений час зможе використати присутній кандидат. Головна інтрига - чи візьме участь у цих дебатах Володимир Зеленський? Дізнаємось уже за півгодини. Олексію?