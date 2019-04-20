Окрашивание волос - это одна из любимых beauty-процедур девушек. Мы тщательно подбираем новый цвет, но результат не всегда оправдывает ожидания. Что делать? Издание "Хочу!" дает ответ.

Новый цвет волос оказался на тон темнее или имеет нежелательный подтон? Убрать желтизну или осветлить оттенок - можно с помощью профессиональных (химических продуктов) или домашних средств.

1. Смыть краску с помощью лимонного сока

Лимонный сок используют не только, чтобы осветлить пигментные пятна и выровнять тон кожи, но и для того, чтобы сделать цвет волос немного светлее. Вам понадобится пол лимона. Добавьте этот компонент в бальзам или кондиционер и распределите на основную длину. Оставьте на час, а затем - смойте. Помните, что такую процедуру не следует повторять слишком часто, так как лимон может подсушивать, что может привести к повреждению структуры и посеченным кончикам.

2. Осветлить волосы с помощью масла

Правильная концентрация масла способна растворить красящий пигмент (проникает вглубь структуры волоса). Такой вариант имеет много плюсов, ведь такая процедура поможет не только решить проблему, но и восстановить пряди. Как приготовить?

Подогрейте оливковое, репейное и касторовое масло до необходимой температуры. Нанесите смесь на всю длину волос и оставьте на ночь. Утром - промойте голову шампунем. Результат можно увидеть после 4-5 процедур. Это основной минус.

3. Смыть краску с помощью кефира

Кефир содержит молочную кислоту, которая поможет осветлить волосы на пол тона. Обратите внимание на жирность продукта. Она должна быть - 2,5 или 3,2 %. Налейте в мисочку и добавьте одну ложку оливкового масла. Нанесите на всю длину и оставьте на 1-2 часа. Для лучшего эффекта - укутайте голову полотенцем (согревательный эффект).

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