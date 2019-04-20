Православні віряни східного обряду розпочали підготовку до великого свята Великодня. Як саме готуються в Києво-Печерській Лаврі - дивіться далі.

З вечора до Лаври почали сходитись люди. Річ у тім, що тут проходить богослужіння перед Вербною неділею. Так називають це свято зазвичай. Але священики зазначають, що правильна назва - Вхід Господній до Єрусалима. Що можна, а чого не варто робити в цей день - розповів намісник Києво-Печерської лаври.

"Ми повинні пам'ятати про маю душу, ми повинні пам'ятати про наше з вами загробне життя. Воно є. Журналісти завжди задають питання - що потрібно робити, що ні. Не можна лише грішити. Добрі справи повинні робити і допомагати ближньому", - зазначив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Саме через те, що свято тісно пов'язано з Єрусалимом, в Україні святять не лише вербу, а й пальмове листя. Для декого - це стало сімейною традицією. І всі - готуються до Великодня:

"К Пасхе готовимся, красим, печем. Сегодня пришли посмотреть, мы из другого города приехали. Белая Церковь, здесь не далеко".

"Очень классно и погода хорошая, не холодно".

Варто зазначити, пальмові гілки дійсно везуть зі Святої землі. Тому, за словами священнослужителів, це має особливе значення.

"Так вони називаються, з Єрусалиму, але в Єрусалимі вони не ростуть біля річки Йордан. І я їжджу сам, там мені допомагають люди, які працюють в пальмових садах. Ви бачите в моїх руках. Щоб ми були причасні до великого свята. Тому що, коли приходять з пальмовими гілками - стає краще, святковіше". - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Отже, після освячення можна готуватися до Великодня.

"Сьогодні або завтра ми маємо прийти до храму посвятити верби, хто має - пальмові гілки. І сповідатися і підготуватись до страсної неділі. Кажуть, що страшна неділя тяжча, ніж піст. Постарайтесь в цю неділю присвятити себе служінню Богу. Щоб ця Пасха була не тимчасовою, раз на рік, - а була в нашому житті завжди. Тому хай Бог допоможе і благословить кожного із нас. Зі святом", - побажав Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

А за три дні до Великодня християни східного обряду традиційно відзначають Чистий четвер.