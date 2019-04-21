Украинский боксер Денис Беринчик победил Нихито Аракаву и защитил WBO International в легком весе.

В поединке, который состоялся в Киеве, небитый украинский боксер выиграл решением судей и тем самым одержал свою 11-ю победу из 11-ти на профи-ринге.

Все судьи отдали предпочтение Беринчику - 120:107, 118:109, 120:107. Украинец впервые защитил пояс WBO International в легком весе.

В рейтинговом поединке андеркарда его соотечественник Дмитрий Митрофанов нокаутировал испанца Хорхе Вальехо во втором раунде.

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