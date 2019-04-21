В Киеве расцвели первые сакуры [ Редактировать ]
В парке Киото в Киеве первые японские вишни уже обзавелись красивыми цветами. Нежно-розовые лепестки сакуры, появляющиеся на ветках по весне - это непередаваемое зрелище, которым мы предлагаем насладится и вам.
Ранее мы писали, что в Черновцах зацвели магнолии.
по теме
У Києві завершується опалювальний сезон
Офіційно опалювальний сезон в Україні закінчується 15 квітня, однак його можуть припинити й раніше, якщо середня температура протягом трьох днів буде не нижчою за 8 градусів
В Киеве пенсионерка выбросилась из окна
В воскресенье, 21 апреля, в Киеве на улице Теодора Драйзера, 6а произошла трагедия
Вербна неділя: у Києво-Печерській Лаврі православні віряни східного обряду зібралися на святкове богослужіння
З вечора до храмів Лаври почали сходились люди - що можна, а чого точно не варто робити в цей день?
Гравці ФК "Динамо-Київ" передали воїнам ЗСУ гуманітарну допомогу
Гравці футбольного клубу "Динамо-Київ" відвідали поранених воїнів Збройних Сил України у шпиталі. Динамівці не вперше привезли воїнам одяг, продукти та гарні емоції. Чим здивували цього разу?
В Киеве водитель сбил пенсионера на пешеходном переходе
В пятницу, 19 апреля, в Киеве на проспекте Науки произошла авария с участием пешехода и легкового автомобиля