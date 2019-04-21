Кореспондент телеканалу "Інтер" Олександр Васильченко розповів, як у штабі Петра Порошенка відреагували на перші данні екзит-полів.

"Реакція на перші дані у команді чинного президента поки, як на мене доволі спокійна. Кажуть, що це перші результати, які мають певний відсоток похибки. Тому запевняють, що будуть стежити за офіційними результатами виборів. Що скаже Порошенко ми дізнаємось за 10 хвилин, він вийде з промовою до журналістів. Протягом дня ситуація була спокійною. Тут з опівдня виступали експерти, громадські діячі, політики. Риторика-незмінна: необхідно зберегти України та продовжити курс на ЄС та НАТО. Також підбивали підсумки п’ятирічної діяльності президента: обговорювали досягнення, провідні реформи та невдачі. Деякі депутати зауважили, що Україна - це молода демократія, тому поки що їй властиві помилки. Про фальсифікації поки нічого не заявляли", - сказав журналіст.

Нкагадаємо, Центрвиборчком опублікував оприлюднив попередні підсумки голосування за президента України.