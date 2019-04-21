В штабі Порошенка підвели підсумки роботи чинного президента за 5 років [ Редактировать ]
Кореспондент телеканалу "Інтер" Олександр Васильченко розповів, як у штабі Петра Порошенка відреагували на перші данні екзит-полів.
"Реакція на перші дані у команді чинного президента поки, як на мене доволі спокійна. Кажуть, що це перші результати, які мають певний відсоток похибки. Тому запевняють, що будуть стежити за офіційними результатами виборів. Що скаже Порошенко ми дізнаємось за 10 хвилин, він вийде з промовою до журналістів. Протягом дня ситуація була спокійною. Тут з опівдня виступали експерти, громадські діячі, політики. Риторика-незмінна: необхідно зберегти України та продовжити курс на ЄС та НАТО. Також підбивали підсумки п’ятирічної діяльності президента: обговорювали досягнення, провідні реформи та невдачі. Деякі депутати зауважили, що Україна - це молода демократія, тому поки що їй властиві помилки. Про фальсифікації поки нічого не заявляли", - сказав журналіст.
Нкагадаємо, Центрвиборчком опублікував оприлюднив попередні підсумки голосування за президента України.
по теме
Выборы-2019: как голосовали звезды шоу-бизнеса
В Украине проходит второй тур президентских выборов. Звезды отечественного шоу-бизнеса уже проголосовали
Володимир Зеленський записав емоційне відозвернення до громадян
Кандидат у президенти Володимир Зеленський звернувся до українців
Выборы-2019: как голосуют украинцы заграницей
Всего в заграничном избирательном округе ЦИК сформировали 101 участковую комиссию
Звільнення Надії Савченко: кому вигідна свобода екс-депутата?
Ігор Попов - народний депутат й заступник голови Антикорупційного комітету Верховної Ради та Тарас Загородній - політичний експерт прокоментували звільнення Надії Савченко у прямому ефірі
Дебаты на НСК "Олимпийский": сколько пришло людей (фото)
На НСК "Олимпийский", где проходят дебаты между кандидатами на должность в президенты Украины