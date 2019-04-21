Але почнімо з вибухів на Шрі-Ланці. Це наймасштабніший теракт в історії країни. Більш ніж двісті людей загинули. Терористи підірвали в центрі столиці готелі й церкви, де саме правили великодні служби. Хто влаштував це пекло? Та чи є серед потерпілих українці? Усі подробиці - в нашому матеріалі.

Шість вибухів на Шрі-ланці пролунали майже одночасно. Три з них у католицьких храмах, саме під час ранкових великодніх богослужінь. Ще три у столичних п'ятизіркових готелях.

"Перший вибух пролунав десь о 8.00 ранку. Наступний - одразу ж після нього. Ми лише побачили, як вилітають шибки", - говорить Нішанта Пейріс, охоронець готелю.

Та це був тільки початок пекла. Далі сьомий і восьмий вибухи пролунали близько полудня.

У восьми жорстоких нападах загинули понад двісті людей! Чоловіки й жінки, дорослі й діти... Ще майже півсотні - поранені. Постраждалих досі звозять до лікарень.

"Мені сказали підготуватися до складної роботи, оскільки масштаб трагедії - жахливий. Спочатку я поїхав до церки в Кохчайкаде. Забрав потерпілих та відвіз до національного шпиталю. Потім мене направили в Коломбо, до готелю "Шангрі-ла", - говорить Сісіра Сварнапала, лікар.

Серед загиблих і поранених є й іноземці. Адже Шрі-Ланка дуже популярний курорт. Уже відомо про щонайменше 35 жертв із інших країн. Це, зокрема, громадяни Сполучених Штатів, Великої Британії та Нідерландів. За попередньою інформацією, українців серед постраждалих - немає.

"Поки що, за попередньою інформацією, українців серед загиблих немає. Але ця інформація перевіряється по мірі того, як оновлюються дані", - говорить Катерина Зеленко, речник МЗС України.

Шрі-Ланка отримує спічуття з усього світу. І від лідерів націй, і від пересічних громадян. Одним із перших на повідомлення про страшні теракти відреагував Папа Римський - під час промови з нагоди католицького Великодня.

"Любі браття й сестри! Я дізнався про жорстокі напади, які сьогодні, у свято Великодня, принесли жахливий біль багатьом вірянам Шрі-ланки. Я хотів би висловити свої співчуття всім християнам, які зазнали нападу під час молитви, та всім жертвам цього жорстокого насильства. Нехай Господь прийме їхні душі. Я молитимусь за них та їхніх близьких", - говорить Папа Римський Франциск.

Головні підозрювані у вибухах - терористи-смертники з радикального мусульманського об'єднання National Thowheeth Jama'ath. Двох зловмисників, які влуштували теракт у готелі, упізнали, один із них - був доволі відомим і мав зв'язки з ІДІЛ. Та найгірше, що про можливість атаки знали заздалегідь - із розвідданих! Начальник поліції Шрі-Ланки ще десять днів тому попереджав про те, що бойовики планують напади на церкви. Зараз влада Шрі-Ланки терміново зібралася на засідання.

"Ситуація дуже серйозна. Це спроба дестабілізувати нашу країну та економіку. Я рішуче засуджую тих, хто скоїв ці жорстокі атаки", - говорить Раніл Вікрамасінгхе, прем'єр-міністр Шрі-Ланки.

У Шрі-Ланці запровадили комендантську годину. Триватиме вона доти, доки не зникне небезпека для жителів і туристів. Також на острові заблокували доступ до соцмереж і месенджерів, щоб уникнути поширення неправдивої інформації.