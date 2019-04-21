Народний депутат та лідер "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко прокоментував другий тур виборів президента у ефірі "Подробиці вибору" з Олексієм Ліхманом.

"Як Ви вважаєте, як Рада відреагує на результати цих виборів? Парламент взагалі зможе чи не зможе працювати?"

Юрий Бойко: "Парламент вообще и не работал. Я хочу начать того, что вот это результат разгромный результат – это практически приговор, и уходящему президенту, который за 5 лет не смог побороть войну, не смог побороть бедность. Это приговор парламенту, который занимался своими политическими амбициями, а не принимал законы, которые нужны для людей. Это приговор правительству, которое поднимало тарифы, и не создавало рабочие места, а тоже бегало по миру в поисках кредитов. То есть это приговор всему сегодняшнему режиму, который так надоел людям, что разгромные результаты - закономерный итог. 73% на 26% - это разгром".

"Які головні помилки не пробачили виборці, народ України не пробачив президенту Порошенко? Чому такий розгромний результат?"

Юрий Бойко: "Постоянные обманы в части войны, коррупционные скандалы, когда наживались на войне, постоянные подъемы тарифов, и при этом личное обогащение. Колоссальная пропасть между словами и делами: что обещал, когда шел к власти, и к чему привел. Это на самом деле и является причиной такого недоверия к уходящему президенту".

"Що може змінитися і в Україні і у парламенті, у час між виборами, сьогоднішнім днем, і днем інавгурації?"

Юрий Бойко: "Я думаю, что парламент также будет не работать также, как он не работал 5 лет".

"А можливо навпаки згрупується, видасть якийсь закон про урізання повноважень президента?"

Юрий Бойко: "На самом деле то, что будет делать наша политическая сила: мы будем инициировать смену избирательного закона. Потому, что мажоритарка в том виде, в котором она сейчас была - это прямой путь к политической коррупции. Когда людей сначала довели до нищеты, а потом это не их вина, а их вынуждают продавать голоса. Это путь к коррупции. И это была одна из основных причин, почему принимались такие "драконовские народные бюджеты". Потому, что собирали мажоритарку, давали им какие-то блага на свои округа, и те голосовали. Поэтому, это будет принято, я надеюсь не в этом, так в следующем парламенте. Но то, что мы ждем все смены парламента, потому, что у нас вообще-то парламентско-президентская республика. И парламент играет значительную роль в жизни страны, и должен играть. То, что он просто превратился в придаток националистической партии войны - это то, что произошло за 5 лет. Это беда для страны. Поэтому, мы будем менять парламент, и парламент будет другой".

"Дивіться, до інавгурації пройде напевно місяць, так? Це буде офіційне оголошення, підготовка до інавгурації, всі будуть перейматися зміною влади. Травень все ж таки він не простий місяць в нас буде. На нього заплановане чергове підвищення ціни на газ, до нас їде чергова місія МВФ. Хтось буде про це думати? Що може змінитися у цьому контексті? Якщо може то як?"

Юрий Бойко: "Я думаю, что уходящее правительство, уходящая власть будет демонстрировать лояльность к МВФ потому, что им все равно уже. И будут показывать, что они как бы хорошие для МВФ. А тот, кто будет против повышения цен - они ретрограды и популисты. А на самом деле, там абсолютно простая ситуация - люди доведены до отчаяния, и то, что будем делать мы, я имею в виду нашу политическую силу и меня; мы будем отстаивать позицию, что мы не можем повышать цены на газ, а наоборот их снизить. Особенно с учетом последних переговоров с Российской Федерацией, и переходов на прямые контракты по закупкам газа. И в этом будет наш вклад в то, чтобы люди стали жить лучше. Они нам поверили. Допустим на Донбассе, где я победил выборы в первом туре; люди говорили, вот вам приказ - это мир и сделайте жизнь людей лучше".

"До речі, нагадаю, що зміна тарифів - це була вимога номер один серед опитування українців, серед вимог до президента. Цікаво, чи буде про це пам’ятати новообраний президент. Взагалі, Ви вірите, що новий президент пан Зеленський зможе швидко взяти під контроль систему влади, швидко видавати якісь там рішення, чи це буде для нього не простий процес?"

Юрий Бойко: "Это будет дикое сопротивление, потому, что ветки к власти сформированы, они привыкли, они присосались к бюджету, к схемам. Они зарабатывают на всем - на войне, на зерне, на всем. И конечно будут сопротивляться. Вот тот поток и народ, который сказал, а это 73%. Ведь очень многие голосовали не просто за нового президента, а против старого. Вот это смело старую власть, смело старый режим. И это является позитивным фактором, что у нас будет смена всех ветвей власти. Потому, что практически все они, говоря бытовым языком, замазаны в каких-то коррупционных схемах. Все они зарабатывают".