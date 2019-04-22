В понедельник, 22 апреля, около 1:00, в Днепре начался сильный пожар в многоэтажном доме, расположенном в переулке Фестивальном. Некоторые жильцы дома считают, что пожар произошел неслучайно, и убеждены в том, что это был поджог. Один из жильцов рассказал, что за несколько минут до пожара слышал звуки взрывов, а также видел нескольких мужчин, которые убегали дворами, сообщает "Информатор".

Спасатели начали тушить пожар с улицы, направляя рукава на расплавившиеся от температуры окна подъезда. Как только пожар поутих, спасатели вбежали в подъезд и оперативно потушили разгоревшееся пламя.

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Выяснилось, что очаг возгорания находился между 5-м и 6-м этажами, где начало гореть небольшое подсобное помещение. Жители подъезда самостоятельно обустроили его и использовали в качестве кладовки. У дома собралось множество людей, которые наблюдали за происходящим. Среди них были и жильцы дома, которым удалось выбежать из горящего подъезда.

Фото: Информатор

"Я услышал несколько взрывов, а затем выглянул в окно. Увидел, как от нашего подъезда бежали двое мужчин в темной одежде. Примерно в это время начался пожар. Попытался выйти, вместе с женой и ребенком, однако сразу сделать это не получилось. Намочили одеяло и, укутав сына, выбежали на улицу", - рассказал один из жильцов.

Ранее мы писали о том, что на заводе произошел масштабный пожар, а также в Днепре вспыхнула лодочная станция.