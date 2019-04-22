В Центральній виборчій комісії підсумували дані про результати виборів, опрацювавши 92% протоколів. Деталі повідомила кореспондент Катерина Сривкова.

У ЦВК інформація оновлюється щохвилини. На даний момент опрацьовано вже понад 92% протоколів. Володимир Зеленський лідирує з результатом понад 73%, Петро Порошенко набрав 24,5%. Майже 2,5% бюлетенів видали недійсними. Згідно з інформацією ЦВК, Володимир Зеленський став лідером в усіх областях України, окрім Львівської. Там проголосували за чинного президента. Остаточна явка виборців по Україні складає 62%. Це така ж сама, як і в першому турі.

Ніч після виборів пройшла спокійно. З приводу порушень, за минулий день їх надійшло понад 1000 повідомлень, але таких, які могли б суттєво вплинути на хід виборчого процесу, серед них не зафіксували. Крім того, зафіксували ще 20 повідомлень про замінування, жодне з них не підтвердилось, а усі порушення стосувались переважно незаконної агітації та фотографування бюлетенів. Перший брифінг ЦВК пройде вже о 10 ранку.