В Киевской области на берегу реки Днепр нашли труп мужчины. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах "УНН".

Стоит отметить, что труп был с сильными гнилостными изменениями и перемотаными скотчем руками.

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Сейчас тело отправлено на экспертизу. Начато расследование по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство без квалифицирующих признаков - ред.).

Ранее мы сообщали, что под Донецком мужчину застрелили и бросили в водоем, а также под Харьковом собака нашла останки человека.