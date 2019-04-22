Под Киевом нашли труп с перемотанными скотчем руками [ Редактировать ]
Фото: УНН
В Киевской области на берегу реки Днепр нашли труп мужчины. Об этом сообщили источники в правоохранительных органах "УНН".
Стоит отметить, что труп был с сильными гнилостными изменениями и перемотаными скотчем руками.
Читайте также Под Днепром нашли закопанный труп человека
Сейчас тело отправлено на экспертизу. Начато расследование по части 1 статьи 115 УК Украины (умышленное убийство без квалифицирующих признаков - ред.).
Ранее мы сообщали, что под Донецком мужчину застрелили и бросили в водоем, а также под Харьковом собака нашла останки человека.
по теме
Prev Next
22 апреля 2019 08:46
Под Днепром нашли закопанный труп человека
Предварительно, тело пролежало в земле несколько недель
20 апреля 2019 13:40
В Днепре пенсионер покончил с собой в собственном сарае
В субботу, 20 апреля, в Днепре повесился 54-летний мужчина
20 апреля 2019 12:30
Под Харьковом собака нашла останки человека
В пгт Солоницевка Харьковской области был найден человеческий череп
14 апреля 2019 11:40
Под Кировоградом после визита к врачу умер младенец
В селе Помична под Кировоградом внезапно скончался трехмесячный ребенок