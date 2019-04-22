В воскресенье, 21 апреля, в Днепре в районе моста через реку Кильчень, Подгородном нашли под землей труп человека. Предварительно, тело пролежало в земле несколько недель, сообщает "Информатор".

Труп неизвестного частично виднелся из-под земли. Рядом с ним лежала конечность, похожая на руку, которую, вероятно, изувечили животные. Сколько времени тело находилось под землей - еще предстоит выяснить.

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Кроме того, пока не установлены ни пол, ни личность погибшего. По предварительной информации, судя по телесным повреждениям, есть основания предполагать, что человек погиб в результате аварии. Тем не менее, точную причину смерти установят судмедэксперты.

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