Жертв терактів на Шрі-Ланці вже 290 осіб. Нагадаю, в день католицького Великодня на острові прогриміли вісім вибухів.

Об'єктами атаки стали церкви, а також п'ятизіркові столичні готелі. У влаштуванні теракту підозрюють терористів-смертників із радикального мусульманського об'єднання. Наразі поліція опитує вісьмох затриманих.

Шрі-Ланці висловлюють спічуття з усього світу. На знак жалоби за загиблими на Ейфелевій вежі вимкнули вогні.