Теракт на Шри-Ланке: в СМИ назвали ответственного за взрывы [ Редактировать ]
Ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке несет группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение"). Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеканал Al Arabiya.
Никаких данных об этой группировке телеканал не приводит.
Власти Шри-Ланки объявили вторник, 23 апреля, днем траура по погибшим в результате взрывов.
Государственные флаги на госучреждениях будут приспущены, на территории всей страны отменены развлекательные мероприятия. Кроме того, власти распорядились без задержек провести опознание жертв террористической атаки и передать тела родным.
По последним данным число погибших в результате взрывов достигло 290 человек, 500 получили ранения.
Напомним, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу.
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