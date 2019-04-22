Ответственность за серию взрывов на Шри-Ланке несет группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" ("Национальное единение"). Об этом на своей странице в Twitter сообщил телеканал Al Arabiya.

Никаких данных об этой группировке телеканал не приводит.

Власти Шри-Ланки объявили вторник, 23 апреля, днем траура по погибшим в результате взрывов.

Государственные флаги на госучреждениях будут приспущены, на территории всей страны отменены развлекательные мероприятия. Кроме того, власти распорядились без задержек провести опознание жертв террористической атаки и передать тела родным.

По последним данным число погибших в результате взрывов достигло 290 человек, 500 получили ранения.

Напомним, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу.