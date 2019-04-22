На Шри-Ланке прогремел новый взрыв [ Редактировать ]
Новый взрыв возле церкви произошел на Шри-Ланке, сообщает Reuters в понедельник, 22 апреля.
По предварительным данным, во время разминирования сдетонировал начиненный взрывчаткой фургон, припаркованный около церкви.
Местные правоохранители также сообщили, что обнаружили 87 детонаторов, оставленных на одной из автобусных станций в столице страны Коломбо. Детонаторы обнаружены в рамках усилий, предпринятых после серии терактов, совершенных накануне.
Напомним, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу. А 23 апреля объявлен днем траура.
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