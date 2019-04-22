Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена объявил во вторник, 23 апреля, национальный день траура после серии смертоносных взрыво, сообщает Ada Derana.

"Завтра, 23 апреля, президент Майтрипала Сирисена объявил Национальный день траура. Также был введен комендантский час, начиная с 8 вечера до 4 утра завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Также указано, что пресс-служба президента распространила заявление, в котором говорится, что "законы, связанные с предотвращением терроризма, будут объявлены в соответствии с инструкциями на случай объявления чрезвычайного положения с полуночи".

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Как сообщается, этот шаг был сделан, чтобы дать полиции и вооруженным силам полномочия, чтобы обеспечить публичную безопасность.

Президент также встретиться со всеми послами и "верховными комиссарами", чтобы объяснить текущее состояние в стране и запросить международную поддержку Шри-Ланки.

Запрос на международную поддержку поступает после сообщений сотрудников разведки о том, что есть международные террористические организации, связанные с местными террористами, совершившими взрывы в Шри-Ланке, пишет издание.

Президент Сирисена также просил силы безопасности принять адекватные меры для укрепления безопасности в церквях и во всех других местах, где требуется дополнительная безопасность.

Напомним, 21 апреля, в день празднования католической Пасхи, на Шри-Ланке в отелях и церквях прогремели восемь взрывов. Министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене заявил, что виновные в террористических атаках были установлены и вскоре будут взяты под стражу.