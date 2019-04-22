Особливість другого туру голосування - порівняно невелика кількість порушень - звітують спостерігачі у регіонах. Як там пройшло голосування - дивіться у нашому наступному матеріалі.

В Ужгороді з підрахунком голосів та прийманням протоколів окружні комісії впоралися ще до ранку.

"Трошки легше, бо лише два кандидати було у другому турі, так як передбачає цього закон. Тому дільничним комісіям було легше їх рахувати", - говорить Олександр Волосянський, юрист Окружної виборчої комісії в Ужгороді.

"З Богом. Перший на комп'ютер в серверну. Протокол виборчої комісії спеціальної 260 908".

В Івано-франківську протоколи опрацювали ближче до одинадцятої години. До ОВК члени дільничих комісій почали з'їжджатися о десятій вечора. Допоки одні здають - інші терпляче очікують своєї черги.

"Душно, важко. Це повинно бути скоросенько зроблено, а не мучити скільки людей", - говорить Іванна Бурак, голова ДВК у селі Гончарівка.

В ОВК виправдовуються поспішають, як можуть. На одну дільницю витрачають не більше двох-трьох хвилин. Проте майже кожен п'ятий документ повертали на доопрацювання.

На Буковині зафіксували рекордно низьку явку виборців. Із понад дев'ятисот тисяч населення - на дільниці прийшла трохи більш ніж половина. Поліція істотних порушень не зафіксувала.

"Нами складено чотири адмінпротоколи. Зокрема, два за розповсюдження агітації без вихідних даних. Один протокол - за висвітлення в мережі інтернет результатів волевиявлення в день голосування", - говорить Святослав Кішлар, начальник управління превентивної діяльності ГУ НП у Чернівецькій області.

На Дніпропетровщині рахувати голоси завершили о 14.00 годині. В окружних виборчих комісіях визнають - ніч видалася тяжкою.

"Були у нас уточнення, великих помилок не було. Були описки, були помилки граматичного характеру. Я вважаю, що ми закінчили гарно. Зараз ми доформуємо протокол і будемо чекати результати, чи є до нас зауваження чи немає", - говорить Алевтина Муліна - заступник голови Окружної Виборчої Комісії в Дніпрі.

Зауваження до роботи дільничних комісій є в комітету виборців. Там заявили, що перш ніж здавати протоколи окружній комісії, члени ДВК надавали документи представникам від кандидатів - це пряме порушення закону.

"Ані Опора, ані ми не маємо права звертатися зі скаргами до суду, до ЦВК. Це мали права робити офіційні спостерігасі від кандидатів. Їх не було. Тому подібні порушення залишаться без відповідної оцінки", - говорить Станіслав Жолудєв, голова правління Комітету виборців України в Дніпропетровській області.

На Одещині в Овідіопольському районі біля виборчої дільниці поліція оштрафувала водія автівки за незаконну агітацію. У Біляївському районі члени виборчкому почали заповнювати протокол підрахунку голосів до завершення голосування. А в селі Олександрівка на спец-дільниці в психіатричній лікарні пацієнти, виходячи з кабінок, нібито звітували медсестрі, навпроти кого поставили позначку. У Комітеті виборців наполягають: за цим фактом має бути відкрито кримінальне провадження.

"Чи це була їх якась особиста така досить дивна, але особиста ініціатива розповідати, за кого вони голосували і ніхто їх не схиляв", - говорить Анатолій Бойко, голова Одеської обласної організації ВГО "Комітет виборців України".

В усіх окружкомах зазначають - ці дрібні порушення на результат волевиявлення не вплинуть.