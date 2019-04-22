Майже 100 відсотків протоколів опрацювала ЦВК на цю годину. Картина залишається незмінною - з великим відривом у другому турі виборів президента перемагає Володимир Зеленський.

Останні цифри готовий назвати Даніїл Снісар, він зранку чергує у Центрвиборчкомі і зараз з нами на прямому зв'язку.

Члени ЦВК й далі приймають протоколи з мокрими печатками з окружних виборчих комісій. Вже є близько 8 протоколів, більшість від столичних ОВК та Полтавської області. Центральна виборча комісія майже завершила опрацювання електронних протоколів. Наразі це 99 і 7 десятих відсотка. За підсумками голосування, Володимир Зеленський переміг у майже у всіх областях. Чинний президент Петро Порошенко набрав більшу кількість голосів лише на Львівщині. Також Порошенко переміг на закордонному виборчому окрузі.

Станом на тепер за нього загалом проголосували 24,46 сотих відсотка, за Зеленського - 73, 22 сотих. Офіційні підсумки ЦВК має оголосити протягом 10 днів. А дату інавгурації призначатимуть депутати - після оприлюднення результатів.