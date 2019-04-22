Бийте принтер і зберігайте спокій. У столиці Йорданії надміру дратівливим та гнівливим пропонують зігнати злість на побутовій техніці. Чи дієвий такий антистрес-метод - далі в сюжеті.

Троє в масках і з кийками в руках добивають телевізор. Жорстока на вигляд сцена. Але ліпше в нападі гніву познущатися зі спрацьованого телевізора, ніж із ближнього свого. Такого концепту дотримуються засновники "кімнати гніву із сокирами", що працює в Аммані.

"Сюди можна просто прийти, щось розбити й піти геть. Люди йдуть до нас за новим досвідом. Можна принести свої речі. Звісно, вся техніка несправна, ми не б'ємо нічого цінного. Але відчуття - справжні. Це радість від того, що ти виплескуєш негатив, і жодних докорів сумління, як це буває, коли ми часом розбиваємо щось удома", - говорить Аладін Атарі, генеральний менеджер і співзасновник кімнати гніву.

Кімнату облаштували в підвалі. Клієнтам видають захисні костюми та шоломи. У хід ідуть старі телевізори, принтери, комп'ютери. Антистрес-розваги враховують найвишуканіші смаки клієнтів: комусь достатньо побити тарілки, іншим - видають сокири чи молотки для габаритних предметів.

"Я хотіла спробувати для себе щось нове. Спершу ця ідея здалася мені дивною, але я вирішила прийти, щоб самій довідатися, чому довкола стільки галасу. Коли спробувала, переконалася, як це класно. Ніби додатковий прилив енергії. Усе погане, що ти носиш у собі, тут можна відпустити з чистим сумлінням", - говорить Айла Аль-Каді, клієнтка кімнати гніву.

Для посилення терапевтичного ефекту на об'єкті можна написати ім'я того, хто тобі дошкулив найбільше. Найчастіше техніку називають іменами начальників чи колишніх коханих. Працює в закладі й сімейна терапія можна приходити парами в окремі кімнати, розділені прозорою стіною, і жбурляти склянками одне в одного.

"Ми щодня нагромаджуємо в собі негатив - від роботи чи через конфлікти з рідними. Зазвичай ми не зважаємо на нього, але він щодня росте всередині нас. Після перших відвідин я відчув, що виходжу абсолютно щасливим", - говорить Хамза Аль-Арабі, клієнт кімнати гніву.

Перші кімнати гніву з'явилися в Японії 2008 року. Потроху мода на ці антистерс-розваги захоплює чи не весь світ. Для клієнтів облаштовують вітальні чи кухні з усім начинням. Дати волю почуттям у цій кімнаті в Аммані коштує сімнадцять доларів. Заклад працює близько місяця і щодня допомагає звільнитися від негативу десяткові клієнтів.