В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что изъятая полицейскими 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира Сергея Киселева картина художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", похищенная в 2018 году из музея в городе Нанси, будет возвращена Франции.



"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве … Во вторник, 23 апреля, на брифинге МВД будет представлена картина "Порт Ла-Рошель" французского художника П.Синьяка (1915г, стоимостью $1,5млн), которая была похищена из музея Нанси. Ее полицейские изъяли у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева", - говорится в сообщении МВД.



В брифинге примут участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, посла Франции в Украине Изабель Дюмон и международных экспертов.

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