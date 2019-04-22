Украина вернет Франции украденную из музея картину [ Редактировать ]
В Министерстве внутренних дел Украины заявляют, что изъятая полицейскими 15 апреля в Киеве у одного из подозреваемых в убийстве столичного ювелира Сергея Киселева картина художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель", похищенная в 2018 году из музея в городе Нанси, будет возвращена Франции.
"МВД вернет Франции похищенное произведение искусства, найденное полицией в Киеве … Во вторник, 23 апреля, на брифинге МВД будет представлена картина "Порт Ла-Рошель" французского художника П.Синьяка (1915г, стоимостью $1,5млн), которая была похищена из музея Нанси. Ее полицейские изъяли у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева", - говорится в сообщении МВД.
В брифинге примут участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Украины Сергей Князев, начальник полиции Киева Андрей Крищенко, посла Франции в Украине Изабель Дюмон и международных экспертов.
Ранее сообщалось, что девушки испортили известную картину Дали во время селфи. Кроме того, картину Ренуара похитили "под носом" у видеокамер.
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