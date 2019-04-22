У Миколаєві до поліції надійшло повідомлення про замінування авіаремонтного заводу. На місце негайно прибули правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники та медики. З підприємства евакуювали шістсот працівників. Жодних небезпечних предметів не знайшли. А в Харкові до поліції телефонували 14 разів.

Спершу повідомили про замінування Південного залізничного вокзалу. Потім Харківського тракторного заводу, торговельного центру "Україна", ресторану та двох шкіл. Всі об'єкти - перевірили правоохоронці. Нічого небезпечного там теж не знайшли.

"Поліцейські провели ретельний огляд Харківського тракторного заводу, південного залізничного вокзалу, двох шкіл, а також ресторану. Під час перевірки оглянуто 60 тис кв метрів прилеглої території та будівлі. Евакуйовано більше півтори тисячі громадян. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - говорить Олена Соболевська, старший інспектор ВК ГУНП.