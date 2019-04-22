На заводі у Миколаєві шукали вибухівку [ Редактировать ]
У Миколаєві до поліції надійшло повідомлення про замінування авіаремонтного заводу. На місце негайно прибули правоохоронці, вибухотехніки, рятувальники та медики. З підприємства евакуювали шістсот працівників. Жодних небезпечних предметів не знайшли. А в Харкові до поліції телефонували 14 разів.
Спершу повідомили про замінування Південного залізничного вокзалу. Потім Харківського тракторного заводу, торговельного центру "Україна", ресторану та двох шкіл. Всі об'єкти - перевірили правоохоронці. Нічого небезпечного там теж не знайшли.
"Поліцейські провели ретельний огляд Харківського тракторного заводу, південного залізничного вокзалу, двох шкіл, а також ресторану. Під час перевірки оглянуто 60 тис кв метрів прилеглої території та будівлі. Евакуйовано більше півтори тисячі громадян. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили", - говорить Олена Соболевська, старший інспектор ВК ГУНП.
по теме
10 років без ремонту: у Миколаєві руйнується багатоповерхівка
Замість даху - суцільне решето, а єдиний захист для мешканців останнього поверху - стеля. У п'ятиповерхівці в Миколаєві вже більше 10 років руйнується покрівля. Чому за весь цей час ситуація не зрушила з місця?
Мешканці Миколаєва виживають у будинку без даху
Замість даху суцільне решето, а єдиний захист для мешканців останнього поверху стеля. У п'ятиповерхівці в Миколаєві вже більше десяти років руйнується покрівля
У Миколаєві зруйнувалася обласна дитяча інфекційна лікарня
Без дитячої інфекційної лікарні залишилася Миколаївська область - будівля закладу почала так швидко руйнуватися, що довелося її закрити, а людей звідти евакуювати
Миколаївська область залишилася без дитячої інфекційної лікарні
Протягом майже двох годин дитячу інфекційну лікарню евакуювали - 30 пацієнтів, залежно від діагнозу, терміново розвезли по різних медичних закладах
ЧП на Майдане Независимости: детали нападения на патрульную
В патрульной полиции сообщили подробности угона полицейского авто