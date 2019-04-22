В Кремле отреагировали на победу Зеленского [ Редактировать ]
В Кремле заявили, что пока рано направлять поздравления президента России Владимира Путина Владимиру Зеленскому, который победил на выборах президента в Украине.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, говорить о возможности их совместной работы также пока рано. "Cудить можно будет только по конкретным делам", - сказал Песков.
Он заявил, что в Москве с уважением относятся к результату президентских выборов в Украине.
"В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор очень очевиден", - сказал Песков журналистам.
Также читайте, как отреагировал на результаты экзит-пола сам Владимир Зеленский. Также он рассказал, что сделает на посту президента в первую очередь и записал эмоциональное видеообращение к гражданам страны.
Впоследствии действующий президент Украины и оппонент Зеленского Петр Порошенко прокомментировал данные экзит-полов и признал свое поражение. А премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил Зеленского с победой.
Кроме того, мы собрали главные факты и программу кандидата в президенты Зеленского. Также он рассказал о том, какими первыми будут кадровые перестановки на посту президента.
Впоследствии были опубликованы окончательные результаты экзит-полов, на которые сразу отреагировали мировые лидеры и поздравили Зеленского с победой на президентских выборах.
Позже и в России прокомментировали результаты экзит-пола во втором туре президентских выборов.
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