На Львівщині згоріло господарство громадської активістки

На думку власниці -саме через її непримиренну позицію щодо нищення лісу, - невідомі здійснили підпал. І хоча точні причини пожежі наразі не встановлені, вона із 5 дітьми залишилася без господарства