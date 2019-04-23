Пожежа під Черніговом: полум'я гасили 40 рятувальників [ Редактировать ]
Під Черніговом горів ліс. Вогонь охопив 15 гектарів території. За інформацією ДСНС, зайнялися хвойні насадження неподалік села Андріївка.
Полум'я гасили майже 40 рятувальників за допомогою спецтехніки та авіації. Пожежу локалізували, втім, повністю ліквідувати займання поки що не вдалося.
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